Futbol: Tff 1. Lig
Stat: MersinHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet ÇiçekMersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Pedriel (Dk. 54 Mahmut Metin), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu (Dk.
Stat: Mersin
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet Çiçek
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Pedriel (Dk. 54 Mahmut Metin), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu (Dk. 66 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Ofoedu), Uğur İnceman (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Ndong, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer (Dk. 66 Ramazan Övüç), Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga
Goller: Dk. 38, 55 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 48, 77 Bruno Mezenga (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Uğur İnceman, Dk. 36 Hürriye Gücer, Dk. 81 Akaminko (Eskişehirspor), Dk. 54 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 70 Mitrovic (Mersin İdmanyurdu)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 yendi.