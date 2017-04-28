Futbol: Tff 1. Lig

Stat: MersinHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet ÇiçekMersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Pedriel (Dk. 54 Mahmut Metin), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Mersin

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet Çiçek

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Pedriel (Dk. 54 Mahmut Metin), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu (Dk. 66 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita


Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Ofoedu), Uğur İnceman (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Ndong, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer (Dk. 66 Ramazan Övüç), Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga

Goller: Dk. 38, 55 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 48, 77 Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Uğur İnceman, Dk. 36 Hürriye Gücer, Dk. 81 Akaminko (Eskişehirspor), Dk. 54 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 70 Mitrovic (Mersin İdmanyurdu)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 yendi.

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