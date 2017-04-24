Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Engin Erdem, Soner MaraşBalıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 59 Oğuzhan Çapar), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 59 Oğuzhan Çapar), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık (Dk. 90+3 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Altınordu: Berke Özer, Uğur Aslankuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 81 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 60 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Goller: Dk. 49 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 64 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor)
Sarı kart: Dk. 78 Glumac (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.