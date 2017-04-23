Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Elazığ Atatürk Hakemler: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz TerziElazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 90 Murat Kayalı), Kehinde (Dk. 90 Timur Bayram Özgöz), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 90 Murat Kayalı), Kehinde (Dk. 90 Timur Bayram Özgöz), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 83 Mesut Saray), Tom Silva
Samsunspor: Muyters, Fatih Kılıçkaya, Vedat Bora (Dk. 67 Lumu), Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılınç, Kenan Karışık (Dk. 85 Zola), Murat Gürbüzerol, Kone, Göksu Türkdoğan (Dk. 74 Halil İbrahim Pekşen)
Goller: Dk. 34 Murat Gürbüzerol (Samsunspor), Dk. 48 Tom Silva, Dk. 70 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Traore (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Diarra (Elazığspor), Dk. 68 Fatih Kılıçkaya, Dk. 84 Kenan Karışık, Dk. 90 Ercan Yazıcı (Samsunspor)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.