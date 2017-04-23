Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman ÖzayEskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Ramazan Övüç), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 46 Meye), Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Ramazan Övüç), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 46 Meye), Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk. 74 Ofoedu), Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer

Sivasspor: Tolgahan Acar, Yiğit İncedemir (Dk. 79 Kerim Avcı), Galip Güzel, Leandro, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen (Dk. 88 Ahmet Cebe), Burhan Eşer (Dk. 71 Ergin Keleş), Boye, Hakan Arslan, Rıdvan Şimşek, Emre Kılıç

Goller: Dk. 29 Semih Şentürk, Dk. 71 Meye (Eskişehirspor), Dk. 64 Boye, Dk. 82 Ergin Keleş (Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)

Sar kartlar: Dk. 36 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 88 Boye, Dk. 90+2 Emre Kılıç (Sivasspor)

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Eskişehirspor taraftarının kale arkası ve maraton tribünlerinde karşılaşma öncesinde gerçekleştirdiği koreografi ilgi çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Hüseyin Acar, Yiğit İncedemir, Hürriyet Gücer, İbrahim Öztürk, Rıdvan Şimşek, Semih Şentürk, Eskişehirspor, Hasan Hüseyin, Tolgahan Acar
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