Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Giresun AtatürkHakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan BilirGiresunspor: Eser Altın, Cihan Can (Dk. 82 Isaac), Dimitriadis, Tomic (Dk. 54 Dilaver Güçlü), Volkan Okumak (Dk.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
Giresunspor: Eser Altın, Cihan Can (Dk. 82 Isaac), Dimitriadis, Tomic (Dk. 54 Dilaver Güçlü), Volkan Okumak (Dk. 68 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Pereira (Dk. 59 İrfan Başaran), Azubuike, Murat Akça, Ahmet Aras (Dk. 77 Ayite), Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz (Dk. 67 Dialiba), Murat Yıldırım
Goller: Dk. 19 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 25 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Murat Yıldırım, Dk. 45 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Cihan Can (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor sahasında lider Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.