Futbol: Tff 1. Lig
Stat: BornovaHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa SönmezGöztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Emre Can Coşkun, Lokman Gör, Leo, Tayfur Bingöl, Hakan Barış (Dk. 83 Soner Dikmen), Gosso, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 84 Sandro), Jahovic (Dk.
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez
Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Emre Can Coşkun, Lokman Gör, Leo, Tayfur Bingöl, Hakan Barış (Dk. 83 Soner Dikmen), Gosso, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 84 Sandro), Jahovic (Dk. 88 Sinan Özkan)
Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Onur Akbay, Pasporovic, Serkan Yanık, Alican Karadağ, Mehmet Taş(Dk. 46 Tiago), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 76 Grbic), Leroy (Dk. 46 Sercan Kaya), Pote
Goller: Dk. 36 ve Dk. 77 Adis Jahovic, Dk. 51 Lokman Gör (Göztepe), Dk. 52 Tiago, Dk. 89 Onur Akbay (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 55 Serkan Yanık (Adana Demirspor), Dk. 75 Mehmet Umut Nayır, Dk. 90+4 Tayfur Bingöl (Göztepe)
TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
Göztepe karşısında 51. dakikada 2-0 geriye düşen Adana Demirspor'da 52. dakikada santra vuruşunu kullanan Tiago'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, filelerle buluştu.