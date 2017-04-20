Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 Nisan Cumartesi:

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

23 Nisan Pazar:

13.00 Boluspor-Bandırmaspor: Barış Şimşek

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: Özgüç Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Elazığspor-Samsunspor: Serkan Tokat

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka

18.30 Manisaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Kutluhan Bilgiç

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