Futbol: Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Nisan Cumartesi:
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
23 Nisan Pazar:
13.00 Boluspor-Bandırmaspor: Barış Şimşek
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Elazığspor-Samsunspor: Serkan Tokat
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka
18.30 Manisaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Kutluhan Bilgiç
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