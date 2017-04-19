Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Erkan AkbulutDenizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Sankoh, Moritz, Ziya Alkurt, Kappel (Dk. 69 Şevki Çınar), Barış Örücü (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Erkan Akbulut

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Sankoh, Moritz, Ziya Alkurt, Kappel (Dk. 69 Şevki Çınar), Barış Örücü (Dk. 46 Cihan Özkaymak), Yasin Ozan

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Fevzi Özkan (Dk. 80 Halil Köçer), Kağan Söylemezgiller, Caner Cavlun, Atiemwen, Marc, Hüseyin Kala (Dk. 57 Abdulaziz Solmaz), Soro, Mertcan Çam, Berkay Can Değirmencioğlu, Batuhan Karadeniz (Dk. 59 Artun Akçakın)

Goller: Dk. 5 ve Dk. 18 Batuhan Karadeniz, Dk. 31 Mertcan Çam, Dk. 45 Atiemwen (Şanlıurfaspor), Dk. 22 Kappel, Dk. 75 Moritz (penaltıdan) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), Dk. 47 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Şevki Çınar (Denizlispor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, Denizlispor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

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