Futbol: Tff 1. Lig

Stat: MersinHakemler: Barış Şimşek, Bülent Gökçü, Serdar DiyadinMersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 82 Oğulcan Evin), Pedriel, Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 46 Mahmut Metin), Gökhan Akkan, Güven Varol (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Mersin

Hakemler: Barış Şimşek, Bülent Gökçü, Serdar Diyadin

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 82 Oğulcan Evin), Pedriel, Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 46 Mahmut Metin), Gökhan Akkan, Güven Varol (Dk. 78 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ozan Tahtaişleyen, Traore, Mesut Saray (Dk. 83 Murat Kayalı), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 70 Berk Yıldız), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 89 Timur Bayram Özgöz), Tom

Goller: Dk. 11 ve Dk. 86 Diarra (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 70 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), Dk. 65 Tom, Dk. 72 Ozan Tahtaişleyen, Dk. 90 Çağrı Ortakaya, Dk. 90+2 Berk Yıldız, Dk. 90+3 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Elazığspor deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yendi.

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