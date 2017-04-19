Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Bornova



Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi



Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (Dk. 89 Uğur Arslan Kuru), Okan Derici (Dk. 83 Alican Özfesli), Barış Alıcı, Fatih Aktay (Dk. 85 Hasan Kabze)



Boluspor: Melih Ağa, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Ramazan Sal (Dk. 70 Kadir Bekmezci), Cengiz Umut Meraş, Özgür İleri, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 65 Akabueze), Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 46 Guido Koçer), Poepon



Goller: Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Okan Derici (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 53 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 65 Sinan Osmanoğlu, Dk. 76 Kerim Alıcı (Altınordu)



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.



Bu arada, protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.