Futbol: Tff 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin YıldırımAdana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 45 Zülküf Özer), Mehmet Taş (Dk. 88 Berat Tosun), Mustafa Durak, Alican Karadağ, Leroy (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 45 Zülküf Özer), Mehmet Taş (Dk. 88 Berat Tosun), Mustafa Durak, Alican Karadağ, Leroy (Dk. 63 Tiago), Pote

Girensunspor: Eser Altın, Rızvan Şahin, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Abwo (Dk. 62 Volkan Okumak), Recep Aydın, Dodo (Dk. 74 Tomic), Dilaver Güçlü (Dk. 57 Isaac), Özgür Can Özcan

Kırmızı kart: Dk. 44 Fevzi Elmas (Adana Demirspor)

Goller: Dk. 36 Pote (Adana Demirspor), Dk. 82 Özgür Can Özcan, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oğuzhan Berber, Dk. 30 Mehmet Taş, Dk. 42 Servan Taştan, Dk. 72 Tiago (Adana Demirspor), Dk. 55 Dodo, Dk. 68 Özgür Can Özcan, Dk. 83 Onur Demir, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Şahan Yılmaz, Adana Demirspor, Oğuzhan Berber, Alican Karadağ, Hüsamettin Tut, Servan Taştan, Emin Yıldırım, Mustafa Durak, Volkan Okumak
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