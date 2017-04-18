Futbol: Tff 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin YıldırımAdana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 45 Zülküf Özer), Mehmet Taş (Dk. 88 Berat Tosun), Mustafa Durak, Alican Karadağ, Leroy (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 45 Zülküf Özer), Mehmet Taş (Dk. 88 Berat Tosun), Mustafa Durak, Alican Karadağ, Leroy (Dk. 63 Tiago), Pote
Girensunspor: Eser Altın, Rızvan Şahin, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Abwo (Dk. 62 Volkan Okumak), Recep Aydın, Dodo (Dk. 74 Tomic), Dilaver Güçlü (Dk. 57 Isaac), Özgür Can Özcan
Kırmızı kart: Dk. 44 Fevzi Elmas (Adana Demirspor)
Goller: Dk. 36 Pote (Adana Demirspor), Dk. 82 Özgür Can Özcan, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Oğuzhan Berber, Dk. 30 Mehmet Taş, Dk. 42 Servan Taştan, Dk. 72 Tiago (Adana Demirspor), Dk. 55 Dodo, Dk. 68 Özgür Can Özcan, Dk. 83 Onur Demir, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.