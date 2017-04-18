Futbol: Tff 1. Lig

Stat: 17 EylülHakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, (Dk. 85 Özgür Çelik), Serkan Sözmen, Gökhan Karadeniz, (Dk. 90 Ömer Kandemir), da Silva, Feridun Kıroğlu, (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık


Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, (Dk. 85 Özgür Çelik), Serkan Sözmen, Gökhan Karadeniz, (Dk. 90 Ömer Kandemir), da Silva, Feridun Kıroğlu, (Dk. 72 Sertaç Çam), Gökhan Yılmaz, Fofana, Üstün Bilgi, Bahri Can Avcı

Göztepe: Günay Güvenç, Schwechlen, Soner Dikmen, (Dk. 68 Mehmet Umut Nayir), Hakan Barış, (Dk. 46 Segbefia), Fuchs, Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Halil Akbunar, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl (Dk. 44 Sinan Özkan)


Goller: Dk. 22 Üstün Bilgi, Dk. 50 Doğan Karakuş, Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor) Dk.76 Jahovic (Göztepe)


Sarı kartlar: Dk. 27 Bahri Can Avcı, Dk. 45 da Silva (Bandırmaspor)

BALIKESİR(AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fabio Alves Da Silva, Gökhan Karadeniz, Doğan Karakuş, Ömer Kandemir, Gökhan Yılmaz, Günay Güvenç, Deniz Kılınç, Tanju Kayhan, Serkan Çınar
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