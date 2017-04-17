Futbol: Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Bandırmaspor ile Göztepe, yarın saat 13.00'te Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
TFF 1. Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor (Malatya İnönü)
19 Nisan Çarşamba:
13.30 Altınordu-Boluspor (Bornova)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (Mersin)
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)
18.00 Samsunspor-Manisaspor (Samsun 19 Mayıs)
20 Nisan Perşembe:
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor (Gaziantep Arena)
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