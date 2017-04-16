Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

18 Nisan Salı:

13.00 Bandırmaspor-Göztepe: Serkan Çınar

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor: Koray Gençerler

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor: Emre Malok

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık

19 Nisan Çarşamba:

13.30 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: Barış Şimşek

16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa

18.00 Samsunspor-Manisaspor: Süleyman Abay

20 Nisan Perşembe:

17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz

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