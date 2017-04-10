Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Elazığ AtatürkHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay ÖngeElazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Cajic (Dk. 90 Mesut Saray), Traore (Dk. 80 Murat Kayalı), Çağrı Ortakaya, Youssef Yeşilmen (Dk.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay Önge
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Cajic (Dk. 90 Mesut Saray), Traore (Dk. 80 Murat Kayalı), Çağrı Ortakaya, Youssef Yeşilmen (Dk. 71 Diarra), Tom, Kehinde
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir, Galip Güzel (Dk. 89 Adem Koçak), İbrahim Öztürk, Burhan Eşer (Dk. 70 Leandrinho), Ergin Keleş (Dk. 90 Kerim Avcı), Boye, Hasan Hatipoğlu, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç
Goller: Dk. 51 Galip Güzel (Penaltıdan) (Sivasspor), Dk. 90 Kehinde (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Çağrı Ortakaya, Dk. 84 Kehinde (Elazığspor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında, Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Elazığsporlu futbolcular, "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.