Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih MazlumBalıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 77 Kethevoama), Bekamenga, Okan Alkan (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 77 Kethevoama), Bekamenga, Okan Alkan (Dk. 63 Oğuzhan Çapar), Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 46 Moritz), Yasin Ozan, Kappel, Veli Acar (Dk. 80 Barış Örücü), Taşkın İlter, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz (Dk. 87 Taha Can Velioğlu)
Goller: Dk. 21 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), Dk. 55 Moritz (Penaltıdan), Dk. 86 Barış Örücü (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Bülent Cevahir, Dk. 70 Abdulkadir Özgen, Dk. 74 Oğuzhan Çapar, Dk. 79 İshak Çakmak (Balıkesirspor), Dk. 78 Ziya Alkurt, Dk. 86 Barış Örücü (Denizlispor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.