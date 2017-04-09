Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar DiyadinÜmraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu, Bulut Kaya, Mücahit Albayrak (Dk. 46 Beleck), Serdar Özbayraktar, Otoo (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin

Ümraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu, Bulut Kaya, Mücahit Albayrak (Dk. 46 Beleck), Serdar Özbayraktar, Otoo (Dk. 77 Samet Asatekin)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sezer Özmen, Buğra Çağıran, Azubuike, Sedat Ağçay (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Pereira (Dk. 77 Iwuji), İrfan Başaran (Dk. 62 Murat Yıldırım), Diabang, Eren Tozlu

Gol: Dk. 80 Samet Asatekin (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Otoo (Ümraniyespor), Dk. 78 Azubuike, Dk. 85 Caner Arıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmada Ümraniyespor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu arada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, maç öncesi seremoniye "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Serkan Gençerler, Ömer Can Sokullu, Serdar Diyadin, Murat Yıldırım, Murat Yıldırım, Arda Kardeşler, İbrahim Akdağ, Merthan Açıl
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