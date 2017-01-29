Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Manisa 19 MayısHakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ömer Tevfik Özkoç, Önder YılmazManisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel (Dk. 84 Perovic), Mikic, Erman Bulucu, Dimov, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 72 Savaş Yılmaz), Hakan Turan (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ömer Tevfik Özkoç, Önder Yılmaz

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel (Dk. 84 Perovic), Mikic, Erman Bulucu, Dimov, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 72 Savaş Yılmaz), Hakan Turan (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Serdar Özbayraktar (Dk. 69 Otoo), İbrahim Akdağ (Dk. 69 Abdullah Halman), Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu (Dk. 80 Bulut Kaya), Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker

Goller: Dk. 14 Gökhan Sazdağı, Dk. 59 ve 78 Dimov, Dk. 62 ve 74 Bahattin Köse (Manisaspor), Dk. 22 Beleck, Dk. 85 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Samet Asatekin (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 70 Dimov, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk. 61 Merthan Açıl, Dk. 70 Steve Beleck, Dk. 87 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Manisaspor, Ümraniyespor'u 5-2 yendi.

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