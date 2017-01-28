Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Kappel, Anıl Taşdemir (Dk. 64 Barış Örücü), Ziya Alkurt, Yasin Ozan
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Servan Taştan, Mehmet Taş (Dk. 59 Grbic), Pote, Sercan Kaya, Waldison, Göksu Alhas, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Goller: Dk. 48 Kappel (Denizlispor), Dk. 71 Grbic (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Taş, Dk. 57 Göksu Alhas, Dk. 90+3 Servan Taştan (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'de 19. haftasında Denizlispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih MazlumDenizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Kappel, Anıl Taşdemir (Dk.
Stat: Denizli Atatürk