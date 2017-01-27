Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora ÖzkaraBalıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Eray Ataseven (Dk. 80 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Kethevoama (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Eray Ataseven (Dk. 80 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Kethevoama (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Bekamenga

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 81 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 89 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 73 Isaac), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Gol: Dk. 76 Isaac (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Recep Aydın, Dk. 32 Berkan Yıldırım, Dk. 88 Eser Altın, Dk. 90+4 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 50 Bekamenga, Dk. 90+4 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Giresunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Giresunspor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Volkan Okumak'la kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

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