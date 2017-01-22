Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Yıldırım
Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit Gökoğlan (Dk. 59 Sertaç Çam), Brinner, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk. 69 Doğan Karakuş), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 80 Üstün Bilgi )
Denizlispor: Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Alp Kulga, Ziya Alkurt (Dk. 89 Cihan Öykaymak), Yasin Ozan, Andre Moritz (Dk. 60 Barış Örücü), Kappel, Veli Acar (Dk. 76 Anıl Taşdemir), Sankoh, Kerem Can Akyüz
Sarı kart: Dk. 82 Kappel (Denizlispor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet YıldırımBandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit Gökoğlan (Dk. 59 Sertaç Çam), Brinner, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk.
Stat: Bandırma 17 Eylül
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