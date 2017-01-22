Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet YıldırımBandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit Gökoğlan (Dk. 59 Sertaç Çam), Brinner, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Yıldırım

Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit Gökoğlan (Dk. 59 Sertaç Çam), Brinner, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk. 69 Doğan Karakuş), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 80 Üstün Bilgi )

Denizlispor: Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Alp Kulga, Ziya Alkurt (Dk. 89 Cihan Öykaymak), Yasin Ozan, Andre Moritz (Dk. 60 Barış Örücü), Kappel, Veli Acar (Dk. 76 Anıl Taşdemir), Sankoh, Kerem Can Akyüz

Sarı kart: Dk. 82 Kappel (Denizlispor)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Izmir Milletvekil, Gökhan Karadeniz, Bahtiyar Birinci, Bahattin Şimşek, Mehmet Yıldırım, Yiğit Gökoğlan, Doğan Karakuş, Gökhan Yılmaz, Anıl Taşdemir
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