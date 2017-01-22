Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Ali Şansalan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Bora Özkara



Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Mehmet Seyfettin, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Bulut Kaya (Dk. 72 Abdullah Halman), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar (Dk. 84 Bahadır Taşdelen), Samet Asatekin (Dk. 89 Tarık Tekdal), A'beka



Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Berkay Can Değirmencioğlu, Cemil Adıcan, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Kala, Fevzi Özkan (Dk. Artun Akçakın), Abdulaziz Solmaz (Dk. 77 Mertcan Çam), Batuhan Karadeniz (Dk. 65 Caner Cavlun)



Gol: Dk. 73 A'Beka (Ümraniyespor)



Kırmızı kart: Dk. 57 Şaban Özel (Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 57 Batuhan Karadeniz, Dk. 58 Sinan Ören (Şanlıurfaspor)



TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın 75. dakikasında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, itirazlarından dolayı hakem Ali Şansalan tarafından tribüne gönderildi.