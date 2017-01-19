Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay

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