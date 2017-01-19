Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:



21 Ocak Cumartesi:



13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin



13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat



15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu



18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok



22 Ocak Pazar:



13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan



13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek



16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler



18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp



23 Ocak Pazartesi:



18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay