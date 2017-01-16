Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çilimli, Kamil ÇetinGiresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 79 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 62 Isaac), Özgür Can Özcan (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çilimli, Kamil Çetin

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 79 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 62 Isaac), Özgür Can Özcan (Dk. 87 Cihan Can), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Ramazan Kahya (Dk. 23 Razaman Civelek), Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahima (Dk. 76 Tevfik Köse), Keita (Dk. 58 Murat Ceylan), Ahmet Kesim

Goller: Dk. 28 Özgür Can Özcan, Dk. 67 Dimitriadis (Giresunspor) Dk. 42 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Volkan Okumak, Dk 73 Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dk. 56 Gökhan Alsan, Dk 90+3 Murat Ceylan (Büyükşehir Gaziantepspor)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Abdul Kader Keita, Rıza Efendioğlu, Bahattin Şimşek, Ramazan Civelek, Berkan Yıldırım, Uche Okechukwu, Hüsamettin Tut
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads