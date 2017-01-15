Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok
Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 88 Üstün Bilgi), Souza, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk. 77 Doğan Karakuş), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 90 Yusuf Akyel)
Samsunspor: Furkan Köse, Ndiaye, Zola (Dk. 63 Vedat Bora), Murat Gürbüzerol, Canberk Aydın, Burhan Arman, Mustafa Sevgi (Dk. 68 Göksu Türkdoğan), Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Kone (Dk. 72 Alperen Pak)
Goller: Dk.11 ve 64 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 31 Burhan Arman (Samsunspor)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin GözütokBandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 88 Üstün Bilgi), Souza, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk.
Stat: Bandırma 17 Eylül
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