Stat: Bornova
Hakemler: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım
Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 46 Emre Aygün), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo, Gosso, Doğa Kaya (Dk. 56 Leroy George), Murat Akın (Dk. 85 Sinan Özkan), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Jahovic
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz (Dk. 88 Barış Örücü), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 60 Sankoh), Ziya Alkurt, Anıl Taşdemir (Dk. 68 Moritz), Kappel, Yasin Ozan
Goller: Dk. 41 ve 86 Yasin Ozan, Dk. 81 Kappel, Dk. 90+3 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 55 Tayfur Bingöl, Dk. 70 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Altıparmak, Dk. 36 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Cenk Güvenç (Denizlispor), Dk. 48 Doğa Kaya, Dk. 59 Murat Akın, Dk. 75 Leroy George, Dk 90+1 Tayfur Bingöl (Göztepe)
TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti.
Denizlispor'un son golünü kaydeden Andre Moritz, golden sonra İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in maskesini taktı.
Futbol: Tff 1. Lig
Stat: BornovaHakemler: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet YıldırımGöztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 46 Emre Aygün), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo, Gosso, Doğa Kaya (Dk. 56 Leroy George), Murat Akın (Dk.
Stat: Bornova