Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Malatya İnönüHakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker TakpakEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Pereira (Dk. 72 Ahmet Aras), İrfan Başaran, Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang (Dk. 37 Mba), Murat Akça (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker Takpak

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Pereira (Dk. 72 Ahmet Aras), İrfan Başaran, Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang (Dk. 37 Mba), Murat Akça (Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Kerim Avcı), Galip Güzel, Martires, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk. 58 Gekas), Hakan Arslan, Kelhar (Dk. 46 Hasan Hatipoğlu) Ziya Erdal

Kırmızı kart: Dk. 83 Hakan Arslan (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Yiğitcan Erdoğan, Yiğit İncedemir, Hasan Hatipoğlu, Sadık Çiftpınar, Kutluhan Bilgiç, İbrahim Öztürk, Volkan Narinç, İlker Takpak
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