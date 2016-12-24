Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Samsun 19 MayısHakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa SavranlarSamsunspor: Furkan Köse, Canberk Aydın, N'diaye, Fatih Kılıçkaya (Dk. 11 Ercan Yazıcı), Burhan Arman (Dk. 89 Berkay Bolat), Zola, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Halil İbrahim Pekşen, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Samsunspor: Furkan Köse, Canberk Aydın, N'diaye, Fatih Kılıçkaya (Dk. 11 Ercan Yazıcı), Burhan Arman (Dk. 89 Berkay Bolat), Zola, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Halil İbrahim Pekşen, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak (Dk. 59 Mehmet Çakır)

Göztepe: Günay Güvenç, Schwechlen, Lokman Gör, Gençer Cansev (Dk. 46 Emre Can Coşkun), Fuchs, Doğa Kaya (Dk. 57 Soner Dikmen), Gosso, Halil Akbunar (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu), Tayfur Bingöl, Hakan Barış, Jahovic

Goller: Dk. 21 Murat Gürbüzerol (Samsunspor), Dk. 23 Jahovic, Dk. 32 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Kaya, Dk. 59 Gosso (Göztepe), Dk. 79 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 90+1 N'diaye (Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Gürbüzerol, Emre Can Coşkun, Fatih Kılıçkaya, İbrahim Pekşen, Alpaslan Dedeş, Canberk Aydın, Mustafa Sevgi, Özgür Yankaya, Mehmet Çakır
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