Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Çimen, Mehmet Kapluhan
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Ndongala), Bekamenga, Okan Alkan, Burak Çalık (Dk. 89 Doğa İşeri), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak (Dk. 79 Nizamettin Çalışkan)
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore (Dk. 84 Ömer Yıldız), Berk Yıldız, Mesut Saray, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Binya, Mehmet Yiğit, Çağrı Özkaya, Murat Kalkan, da Silva
Goller: Dk. 31 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 73 Burak Çalık, Dk. 88 Bekamenga (Balıkesirspor), Dk. 84 Glumac (Kendi kalesine) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Binya (Elazığspor), Dk. 52 Mehmet Boztepe, Dk. 78 Eray Ataseven (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor, Elazığspor'u 4-1 yendi.
Karşılaşma öncesindeki seremoniye iki takım futbolcuları, "Biz Birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankartla çıkarken, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.
Balıkesirsporlu oyuncular, her gol sonrası asker selamı verdi.
Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Çimen, Mehmet KapluhanBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Ndongala), Bekamenga, Okan Alkan, Burak Çalık (Dk. 89 Doğa İşeri), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk