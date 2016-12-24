Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇiçekSivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin KeleşAdana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Cevdet Kömürcüoğlu, Adana Demirspor, İbrahim Öztürk, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Servan Taştan, Emrullah Şalk, Mustafa Durak, Beykan Şimşek
2
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads