Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote
Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇiçekSivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin KeleşAdana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
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