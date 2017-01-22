Futbol: Süper Amatör Lig

Çanakkale Süper Amatör Lig'de Lapsekispor, Yeşil Bayramiçspor'u 4-2 yendi.



İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 5. dakikasında konuk takım oyuncusu Ali İhsan defans oyuncusunun hatasını değerlendirerek, topu Lapsekispor ağlarına yolladı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



İkici yarıya daha derli toplu bir oyun sergileyen Lapsekispor, maçın 50. dakikasında Hasan Hüseyin'in ayağından kazandığı golle beraberliği yakalı.



Lapsekispor, Feyzullah'ın 65, Seçkin'in de 70. dakikada attığı gollerle karşılaşmada 3-1 öne geçti.



Yeşil Bayramiçspor, Serdar'ın 75. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.



Karşılaşmanın 80. dakikasında Lapsekispor'dan Hasan Hüseyin, takımının dördüncü golüne imza attı.



Maç, bu dakikadan sonra başka gol olmayınca 4-2 Lapsekispor'un üstünlüğüyle sona erdi.