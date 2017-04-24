Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.



Günün maçında haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 64'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 90+1. dakikada de Souza'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 29. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: 1-2



Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-0



Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 3-3



Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 0-1



Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3



Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1



Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 5-1



Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1



Beşiktaş-Adanaspor: 3-2



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 28 19 7 2 57 25 32 64 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 16 9 3 54 25 29 57 3. FENERBAHÇE 28 15 8 5 51 26 25 53 4. GALATASARAY 28 15 4 9 50 33 17 49 5. TRABZONSPOR 28 14 5 9 34 27 7 47 6. ANTALYASPOR 28 12 7 9 32 35 -3 43 7. GENÇLERBİRLİĞİ 28 10 9 9 28 28 0 39 8. ATİKER KONYASPOR 28 10 9 9 33 35 -2 39 9. OSMANLISPOR 28 9 10 9 36 32 4 37 10. KASIMPAŞA 28 10 7 11 38 37 1 37 11. KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 10 5 13 30 37 -7 35 12. BURSASPOR 28 10 5 13 30 40 -10 35 13. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 10 4 14 45 51 -6 34 14. AKHİSAR BELEDİYE SPOR 28 9 6 13 26 39 -13 33 15. KAYSERİSPOR 28 7 6 15 36 51 -15 27 16. GAZİANTEPSPOR 28 7 4 17 28 47 -19 25 17. ÇAYKUR RİZESPOR 28 6 6 16 30 46 -16 24 18. ADANASPOR 28 5 5 18 26 50 -24 20





29. hafta28 Nisan Cuma:20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor29 Nisan Cumartesi:16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği30 Nisan Pazar:13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor19.00 Adanaspor-Antalyaspor19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş1 Mayıs Pazartesi:20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor20.00 Bursaspor-Galatasaray