Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Günün maçında haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 64'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 90+1. dakikada de Souza'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 29. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-0
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 3-3
Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 0-1
Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3
Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1
Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 5-1
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1
Beşiktaş-Adanaspor: 3-2
Puan durumu
29. hafta
28 Nisan Cuma:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
19.00 Adanaspor-Antalyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor
20.00 Bursaspor-Galatasaray