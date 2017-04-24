Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Günün maçında haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 64'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 90+1. dakikada de Souza'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 29. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-0

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 3-3

Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 0-1

Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3

Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1

Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 5-1

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

Beşiktaş-Adanaspor: 3-2

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. BEŞİKTAŞ28 19 7 2 57 25 32 64
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR28 16 9 3 54 25 29 57
3. FENERBAHÇE28 15 8 5 51 26 25 53
4. GALATASARAY28 15 4 9 50 33 17 49
5. TRABZONSPOR28 14 5 9 34 27 7 47
6. ANTALYASPOR28 12 7 9 32 35 -3 43
7. GENÇLERBİRLİĞİ28 10 9 9 28 28 0 39
8. ATİKER KONYASPOR28 10 9 9 33 35 -2 39
9. OSMANLISPOR28 9 10 9 36 32 4 37
10. KASIMPAŞA28 10 7 11 38 37 1 37
11. KARDEMİR KARABÜKSPOR28 10 5 13 30 37 -7 35
12. BURSASPOR28 10 5 13 30 40 -10 35
13. AYTEMİZ ALANYASPOR28 10 4 14 45 51 -6 34
14. AKHİSAR BELEDİYE SPOR28 9 6 13 26 39 -13 33
15. KAYSERİSPOR28 7 6 15 36 51 -15 27
16. GAZİANTEPSPOR28 7 4 17 28 47 -19 25
17. ÇAYKUR RİZESPOR28 6 6 16 30 46 -16 24
18. ADANASPOR28 5 5 18 26 50 -24 20




29. hafta

28 Nisan Cuma:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği

30 Nisan Pazar:

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

19.00 Adanaspor-Antalyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

20.00 Bursaspor-Galatasaray

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