Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, konuk olduğu Gaziantepspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, konuk olduğu Gaziantepspor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği Kulübünün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ligin 18. haftasından bugüne ertelenen maçtan 3 puanla ayrılan taraf başkent ekibi oldu.

Gençlerbirliği puanını 36'ya çıkararak 9'uncu sıraya yükseldi, Gaziantepspor ise 22 puanla 17'nci sırada kaldı.

Referandum nedeniyle bir hafta ara verilecek Süper Lig'de 28. hafta maçları, 21 Nisan Cuma günü başlayacak.

Ligde oluşan son puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ27 18 7 2 54 23 31 61
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR27 16 8 3 51 22 29 56
3. FENERBAHÇE27 14 8 5 50 26 24 50
4. GALATASARAY27 15 4 8 50 32 18 49
5. TRABZONSPOR27 13 5 9 31 27 4 44
6. ANTALYASPOR27 12 7 8 32 32 0 43
7. ATİKER KONYASPOR27 10 9 8 32 33 -1 39
8. KASIMPAŞA27 10 6 11 38 37 1 36
9. GENÇLERBİRLİĞİ27 9 9 9 26 27 -1 36
10. BURSASPOR27 10 5 12 29 35 -6 35
11. OSMANLISPOR27 8 10 9 35 32 3 34
12. AYTEMİZ ALANYASPOR27 10 4 13 45 50 -5 34
13. KARDEMİR KARABÜKSPOR27 10 4 13 30 37 -7 34
14. AKHİSAR BELEDİYESPOR27 8 6 13 21 38 -17 30
15. KAYSERİSPOR27 7 6 14 35 49 -14 27
16. ÇAYKUR RİZESPOR27 6 5 16 27 43 -16 23
17. GAZİANTEPSPOR27 6 4 17 26 46 -20 22
18. ADANASPOR27 5 5 17 24 47 -23 20

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