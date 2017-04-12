Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, konuk olduğu Gaziantepspor'u 1-0 yendi.



Gençlerbirliği Kulübünün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ligin 18. haftasından bugüne ertelenen maçtan 3 puanla ayrılan taraf başkent ekibi oldu.



Gençlerbirliği puanını 36'ya çıkararak 9'uncu sıraya yükseldi, Gaziantepspor ise 22 puanla 17'nci sırada kaldı.



Referandum nedeniyle bir hafta ara verilecek Süper Lig'de 28. hafta maçları, 21 Nisan Cuma günü başlayacak.



Ligde oluşan son puan durumu şöyle:





Takımlar O G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 27 18 7 2 54 23 31 61 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27 16 8 3 51 22 29 56 3. FENERBAHÇE 27 14 8 5 50 26 24 50 4. GALATASARAY 27 15 4 8 50 32 18 49 5. TRABZONSPOR 27 13 5 9 31 27 4 44 6. ANTALYASPOR 27 12 7 8 32 32 0 43 7. ATİKER KONYASPOR 27 10 9 8 32 33 -1 39 8. KASIMPAŞA 27 10 6 11 38 37 1 36 9. GENÇLERBİRLİĞİ 27 9 9 9 26 27 -1 36 10. BURSASPOR 27 10 5 12 29 35 -6 35 11. OSMANLISPOR 27 8 10 9 35 32 3 34 12. AYTEMİZ ALANYASPOR 27 10 4 13 45 50 -5 34 13. KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 10 4 13 30 37 -7 34 14. AKHİSAR BELEDİYESPOR 27 8 6 13 21 38 -17 30 15. KAYSERİSPOR 27 7 6 14 35 49 -14 27 16. ÇAYKUR RİZESPOR 27 6 5 16 27 43 -16 23 17. GAZİANTEPSPOR 27 6 4 17 26 46 -20 22 18. ADANASPOR 27 5 5 17 24 47 -23 20