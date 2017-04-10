Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.



Günün maçlarında, Medipol Başakşehir iç sahada Galatasaray'ı 4-0 yenerken, Kasımpaşa konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş'ın 61 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0



Gençlerbirliği-Antalyaspor: 1-1



Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3



Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4



Kayserispor-Osmanlıspor: 1-4



Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: 3-1



Adanaspor-Çaykur Rizespor: 1-3



Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0



Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 27 18 7 2 54 23 31 61 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27 16 8 3 51 22 29 56 3. FENERBAHÇE 27 14 8 5 50 26 24 50 4. GALATASARAY 27 15 4 8 50 32 18 49 5. TRABZONSPOR 27 13 5 9 31 27 4 44 6. ANTALYASPOR 27 12 7 8 32 32 0 43 7. ATİKER KONYASPOR 27 10 9 8 32 33 -1 39 8. KASIMPAŞA 27 10 6 11 38 37 1 36 9. BURSASPOR 27 10 5 12 29 35 -6 35 10. OSMANLISPOR 27 8 10 9 35 32 3 34 11. AYTEMİZ ALANYASPOR 27 10 4 13 45 50 -5 34 12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 10 4 13 30 37 -7 34 13. GENÇLERBİRLİĞİ 26 8 9 9 25 27 -2 33 14. AKHİSAR BELEDİYESPOR 27 8 6 13 21 38 -17 30 15. KAYSERİSPOR 27 7 6 14 35 49 -14 27 16. ÇAYKUR RİZESPOR 27 6 5 16 27 43 -16 23 17. GAZİANTEPSPOR 26 6 4 16 26 45 -19 22 18. ADANASPOR 27 5 5 17 24 47 -23 20



