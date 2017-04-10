Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.

Günün maçlarında, Medipol Başakşehir iç sahada Galatasaray'ı 4-0 yenerken, Kasımpaşa konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 61 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Gençlerbirliği-Antalyaspor: 1-1

Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4

Kayserispor-Osmanlıspor: 1-4

Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: 3-1

Adanaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. BEŞİKTAŞ27 18 7 2 54 23 31 61
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR27 16 8 3 51 22 29 56
3. FENERBAHÇE27 14 8 5 50 26 24 50
4. GALATASARAY27 15 4 8 50 32 18 49
5. TRABZONSPOR27 13 5 9 31 27 4 44
6. ANTALYASPOR27 12 7 8 32 32 0 43
7. ATİKER KONYASPOR27 10 9 8 32 33 -1 39
8. KASIMPAŞA27 10 6 11 38 37 1 36
9. BURSASPOR27 10 5 12 29 35 -6 35
10. OSMANLISPOR27 8 10 9 35 32 3 34
11. AYTEMİZ ALANYASPOR27 10 4 13 45 50 -5 34
12. KARDEMİR KARABÜKSPOR27 10 4 13 30 37 -7 34
13. GENÇLERBİRLİĞİ26 8 9 9 25 27 -2 33
14. AKHİSAR BELEDİYESPOR27 8 6 13 21 38 -17 30
15. KAYSERİSPOR27 7 6 14 35 49 -14 27
16. ÇAYKUR RİZESPOR27 6 5 16 27 43 -16 23
17. GAZİANTEPSPOR26 6 4 16 26 45 -19 22
18. ADANASPOR27 5 5 17 24 47 -23 20




28. hafta

21 Nisan Cuma:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor

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