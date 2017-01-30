Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.



Haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Günün diğer maçında ise Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla geçti.



Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0



Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-1



Galatasaray-Akhisar Belediyespor: 6-0



Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 1-1



Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0



Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0



Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1



Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 5-1



Adanaspor-Kasımpaşa: 2-0



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 19 13 5 1 39 15 24 44 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 12 6 1 37 12 25 42 3. GALATASARAY 19 12 3 4 38 18 20 39 4. FENERBAHÇE 19 10 5 4 38 18 20 35 5. ANTALYASPOR 19 9 4 6 23 22 1 31 6. OSMANLISPOR 19 6 9 4 23 21 2 27 7. ATİKER KONYASPOR 19 7 6 6 23 23 0 27 8. BURSASPOR 19 8 3 8 21 21 0 27 9. TRABZONSPOR 19 8 3 8 19 21 -2 27 10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 19 7 3 9 22 27 -5 24 11. GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 8 5 17 16 1 23 12. KASIMPAŞA 19 6 3 10 21 28 -7 21 13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 19 5 6 8 11 24 -13 21 14. ÇAYKUR RİZESPOR 19 5 4 10 20 31 -11 19 15. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 5 3 11 26 40 -14 18 16. ADANASPOR 19 4 5 10 18 26 -8 17 17. KAYSERİSPOR 19 4 4 11 18 32 -14 16 18. GAZİANTEPSPOR 18 3 2 13 15 34 -19 11