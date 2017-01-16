Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Bursaspor-Trabzonspor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0

Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3

Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2

Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR17 11 6 0 36 11 25 39
2. BEŞİKTAŞ17 11 5 1 30 13 17 38
3. GALATASARAY17 11 3 3 31 16 15 36
4. FENERBAHÇE17 9 5 3 36 14 22 32
5. BURSASPOR17 8 3 6 21 19 2 27
6. OSMANLISPOR17 6 8 3 21 18 3 26
7. ANTALYASPOR17 7 4 6 19 20 -1 25
8. ATİKER KONYASPOR17 6 6 5 20 17 3 24
9. GENÇLERBİRLİĞİ17 5 7 5 16 15 1 22
10. KASIMPAŞA17 6 3 8 21 25 -4 21
11. KARDEMİR KARABÜKSPOR17 6 3 8 20 25 -5 21
12. TRABZONSPOR17 6 3 8 14 21 -7 21
13. AKHİSAR BELEDİYESPOR17 5 5 7 11 18 -7 20
14. AYTEMİZ ALANYASPOR17 5 3 9 24 34 -10 18
15. ÇAYKUR RİZESPOR17 4 4 9 18 29 -11 16
16. KAYSERİSPOR17 3 3 11 14 31 -17 12
17. ADANASPOR17 2 5 10 15 26 -11 11
18. GAZİANTEPSPOR17 3 2 12 15 30 -15 11


- 18. hafta

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Bursaspor-Adanaspor

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

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