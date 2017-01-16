Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.



Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.



Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Bursaspor-Trabzonspor: 1-2



Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0



Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3



Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0



Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1



Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0



Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3



Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2



Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 11 6 0 36 11 25 39 2. BEŞİKTAŞ 17 11 5 1 30 13 17 38 3. GALATASARAY 17 11 3 3 31 16 15 36 4. FENERBAHÇE 17 9 5 3 36 14 22 32 5. BURSASPOR 17 8 3 6 21 19 2 27 6. OSMANLISPOR 17 6 8 3 21 18 3 26 7. ANTALYASPOR 17 7 4 6 19 20 -1 25 8. ATİKER KONYASPOR 17 6 6 5 20 17 3 24 9. GENÇLERBİRLİĞİ 17 5 7 5 16 15 1 22 10. KASIMPAŞA 17 6 3 8 21 25 -4 21 11. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 6 3 8 20 25 -5 21 12. TRABZONSPOR 17 6 3 8 14 21 -7 21 13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 17 5 5 7 11 18 -7 20 14. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 24 34 -10 18 15. ÇAYKUR RİZESPOR 17 4 4 9 18 29 -11 16 16. KAYSERİSPOR 17 3 3 11 14 31 -17 12 17. ADANASPOR 17 2 5 10 15 26 -11 11 18. GAZİANTEPSPOR 17 3 2 12 15 30 -15 11



