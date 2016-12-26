Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi.



Medipol Başakşehir 36 puanla ilk bölümü lider bitirdi. Beşiktaş 35 puanla ikinci, Galatasaray 33 puanla üçüncü, Fenerbahçe de 31 puanla 4. sırada kaldı.



Ligde 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



Sonuçlar:



Adanaspor-Medipol Başakşehir: 1-1



Beşiktaş-Gaziantepspor: 1-0



Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1



Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0



Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0



Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1



Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1



Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1



Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3



Puan durumu:





Spor Toto Süper Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 6 0 31 11 20 36 2. BEŞİKTAŞ 16 10 5 1 28 13 15 35 3. GALATASARAY 16 10 3 3 30 16 14 33 4. FENERBAHÇE 16 9 4 3 34 12 22 31 5. BURSASPOR 16 8 3 5 20 17 3 27 6. OSMANLISPOR 16 6 8 2 21 16 5 26 7. ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 20 16 4 24 8. GENÇLERBİRLİĞİ 16 5 7 4 16 12 4 22 9. ANTALYASPOR 16 6 4 6 16 20 -4 22 10. AKHİSAR BELEDİYESPOR 16 5 5 6 11 17 -6 20 11. KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 5 3 8 19 25 -6 18 12. KASIMPAŞA 16 5 3 8 18 25 -7 18 13. TRABZONSPOR 16 5 3 8 12 20 -8 18 14. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 3 8 22 31 -9 18 15. ÇAYKUR RİZESPOR 16 3 4 9 15 27 -12 13 16. KAYSERİSPOR 16 3 3 10 14 26 -12 12 17. GAZİANTEPSPOR 16 3 2 11 15 27 -12 11 18. ADANASPOR 16 2 4 10 13 24 -11 10





17. hafta maçlarıSüper Lig'de 14-15 Ocak 2017'de başlayacak ikinci bölümde, 17. hafta maçları şöyle:Medipol Başakşehir-KayserisporFenerbahçe-AdanasporAtiker Konyaspor-GalatasarayAytemiz Alanyaspor-Çaykur RizesporGaziantepspor-AntalyasporOsmanlıspor-BeşiktaşKasımpaşa-GençlerbirliğiBursaspor-TrabzonsporKardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor