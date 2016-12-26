Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 16 maç haftasından oluşan ilk bölüm sona erdi.

Medipol Başakşehir 36 puanla ilk bölümü lider bitirdi. Beşiktaş 35 puanla ikinci, Galatasaray 33 puanla üçüncü, Fenerbahçe de 31 puanla 4. sırada kaldı.

Ligde 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Adanaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Gaziantepspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1

Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0

Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1

Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3

Puan durumu:

Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR16 10 6 0 31 11 20 36
2. BEŞİKTAŞ16 10 5 1 28 13 15 35
3. GALATASARAY16 10 3 3 30 16 14 33
4. FENERBAHÇE16 9 4 3 34 12 22 31
5. BURSASPOR16 8 3 5 20 17 3 27
6. OSMANLISPOR16 6 8 2 21 16 5 26
7. ATİKER KONYASPOR16 6 6 4 20 16 4 24
8. GENÇLERBİRLİĞİ16 5 7 4 16 12 4 22
9. ANTALYASPOR16 6 4 6 16 20 -4 22
10. AKHİSAR BELEDİYESPOR16 5 5 6 11 17 -6 20
11. KARDEMİR KARABÜKSPOR16 5 3 8 19 25 -6 18
12. KASIMPAŞA16 5 3 8 18 25 -7 18
13. TRABZONSPOR16 5 3 8 12 20 -8 18
14. AYTEMİZ ALANYASPOR16 5 3 8 22 31 -9 18
15. ÇAYKUR RİZESPOR16 3 4 9 15 27 -12 13
16. KAYSERİSPOR16 3 3 10 14 26 -12 12
17. GAZİANTEPSPOR16 3 2 11 15 27 -12 11
18. ADANASPOR16 2 4 10 13 24 -11 10



17. hafta maçları

Süper Lig'de 14-15 Ocak 2017'de başlayacak ikinci bölümde, 17. hafta maçları şöyle:

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Fenerbahçe-Adanaspor

Atiker Konyaspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor

Gaziantepspor-Antalyaspor

Osmanlıspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Bursaspor-Trabzonspor

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor

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