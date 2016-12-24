Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladı.

Sezonun 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in golünü 43. dakikada Attamah, maçın skorunu belirleyen golü ise 52. dakikada Adanaspor'dan Magaye attı. Puanını 36'ya yükselten Medipol Başakşehir, zirvedeki yerini korudu.

Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise ilk bölümü Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Aboubakar kaydetti.

Ligde oluşan puan durumu ve 16. haftanın diğer maçlarının programı şöyle:

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR16 10 6 0 31 11 20 36
2. BEŞİKTAŞ16 10 5 1 28 13 15 35
3. GALATASARAY15 9 3 3 25 15 10 30
4. FENERBAHÇE15 8 4 3 31 12 19 28
5. BURSASPOR15 8 3 4 19 14 5 27
6. ATİKER KONYASPOR15 6 6 3 20 15 5 24
7. OSMANLISPOR15 5 8 2 20 16 4 23
8. GENÇLERBİRLİĞİ15 4 7 4 13 11 2 19
9. ANTALYASPOR15 5 4 6 14 19 -5 19
10. KARDEMİR KARABÜKSPOR15 5 3 7 19 23 -4 18
11. AYTEMİZ ALANYASPOR15 5 3 7 21 26 -5 18
12. TRABZONSPOR15 5 3 7 12 17 -5 18
13. KASIMPAŞA15 5 3 7 17 23 -6 18
14. AKHİSAR BELEDİYESPOR15 4 5 6 10 17 -7 17
15. ÇAYKUR RİZESPOR15 3 4 8 15 26 -11 13
16. GAZİANTEPSPOR16 3 2 11 15 27 -12 11
17. ADANASPOR16 2 4 10 13 24 -11 10
18. KAYSERİSPOR15 2 3 10 12 26 -14 9


Maç programı

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

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