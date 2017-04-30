Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker TakpakAdanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz (Dk. 46 Cem Özdemir), Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz (Dk. 75 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Roni, Magaye (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak
Adanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz (Dk. 46 Cem Özdemir), Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz (Dk. 75 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Roni, Magaye (Dk. 75 Ahmet Dereli), Vinicius
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego (Dk. 62 Sakıb Aytaç), Motta, Sandro, El Kabir (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah, Charles, Mbilla (Dk. 66 Drole), Eto'o
Goller: Dk. 22 Deniz Kadah, Dk. 28, 34 ve 57 Eto'o, Dk. 75 El Kabir (Antalyaspor), Dk. 85 Roni, Dk. 90 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Vinicius, Dk. 32 Viera, Dk. 48 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 26 Sandro (Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Adanaspor'u 5-2 yendi.
57. dakikada Adanaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eto'o, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, kendisinin 3., takımının 4. golünü attı: 0-4.
60. dakikada Adanasporlu oyuncular atağa çıkarken topu kaptırdı. Charles'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eto'o'nun şutunda, top Itandje'den döndü.
75. dakikada El Kabir, röveşatayla topu ağlarla buluşturdu: 0-5.
85. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan yaptığı ortada Roni, topu ağlarla yolladı: 1-5.
90. dakikada gelişen Adanaspor atağında Cem Özdemir, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Ferhat Kaplan'dan seken topu takip eden Ahmet Dereli, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-5.
Karşılaşma 5-2 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.