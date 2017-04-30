Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan DedeşMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Hakan Özmert), Holmen, Visca, Mossoro (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Hakan Özmert), Holmen, Visca, Mossoro (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 82 Mustafa Pektemek)
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 45+2 Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 56 Aboubakar), Cenk Tosun (Dk. 78 Demba Ba)
Goller: Dk. 7 ve 18 Cengiz Ünder, Dk. 12 Adebayor (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Demba Ba (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 16 Adebayor, Dk. 68 Emre Belözoğlu, Dk. 81 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Tosic (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ikinci sıradaki Medipol Başakşehir, konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek puan farkını 4'e indirdi.
75. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Marcelo altıpas çizgisi üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
81. dakikada gelişen konuk ekip atağında sağ kanattan Quaresma'nın ortası savunmadan sekti, arka direkte bekleyen Talisca'nın sert şutunda top farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.
82. dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanatta bindiren Caicara, ceza yayı üzerine hareketlenen Holmen'e pasını attı. Holmen'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
87. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye düşürdü. Aboubakar'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
89. dakikada Medipol Başakşehir 4. golüne çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, Tosic'i geçip ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda direğe çarpan top auta gitti.
90+2. dakikada ev sahibi takımın atağında Holmen, savunmanın arkasına kaçan Caicara'ya pasını attı. Caicara, altı pas içindeki Holmen'e pasını gönderdi, bu oyuncunun kayarak yaptığı müdahalede top havalandı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.