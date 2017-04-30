Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker TakpakAdanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz, Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Roni, Magaye, ViniciusAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Motta, Sandro, El Kabir,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Adanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz, Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Roni, Magaye, Vinicius

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Motta, Sandro, El Kabir, Deniz Kadah, Charles, Mbilla, Eto'o

Goller: Dk. 22 Deniz Kadah, Dk. 28 ve 34 Eto'o (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Vinicius, Dk. 32 Viera (Adanaspor), Dk. 26 Sandro (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Adanaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Magaye'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Roni, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

22. dakikada Motta'nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Deniz Kadah, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

28. dakikada Eto'o, ceza sahası ön çizgisinden düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2.

34. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Celustka, kafasıyla topu arka direkte bekleyen Eto'o'ya indirdi. Bu oyuncu da topu ağlarla göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig, Tevfik Altındağ, Volkan Narinç, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Alper Ulusoy, İlker Takpak, Deniz Kadah, Fatih Terim, Antalyaspor
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