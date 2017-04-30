Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker TakpakAdanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz, Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Roni, Magaye, ViniciusAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Motta, Sandro, El Kabir,...
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak
Adanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz, Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Roni, Magaye, Vinicius
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Motta, Sandro, El Kabir, Deniz Kadah, Charles, Mbilla, Eto'o
Goller: Dk. 22 Deniz Kadah, Dk. 28 ve 34 Eto'o (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Vinicius, Dk. 32 Viera (Adanaspor), Dk. 26 Sandro (Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Adanaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Magaye'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Roni, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
22. dakikada Motta'nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Deniz Kadah, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
28. dakikada Eto'o, ceza sahası ön çizgisinden düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2.
34. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Celustka, kafasıyla topu arka direkte bekleyen Eto'o'ya indirdi. Bu oyuncu da topu ağlarla göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.