Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan DedeşMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Holmen, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, AdebayorBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic,...
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Holmen, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Adebayor
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 45+2 Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Goller: Dk. 7 ve 18 Cengiz Ünder, Dk. 12 Adebayor (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 16 Adebayor (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Tosic (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile lider Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Mossoro, ceza yayı üzerindeki Cengiz Ünder'e yerden pasını attı. Cengiz, ceza sahası içinde Marcelo'yu geçtikten sonra altı pasa girmeden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
12. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı topla rakip sahaya ilerleyen Attamah, sağ kanatta savunmanın arkasına kaçan Visca'ya topunu attı. Visca ceza sahasına girer girmez, boş pozisyondaki Adebayor'un önüne topu gönderdi. Togolu oyuncu, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
15. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta savunmanın arkasına sarkan Quaresma, ceza sahası dışında bekleyen Oğuzhan Özyakup'a pasını gönderdi. Oğuzhan'ın yerden sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde kontrol eden Talisca yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.
18. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içinde sol tarafta savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder, dar açıdan bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Fabricio'ya da çarpan top ağlara gitti: 3-0.
27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Caicara, Adebayor'un pasıyla topla buluştu. Brezilyalı oyuncu, uygun pozisyondaki Visca'nın önüne topu bıraktı. Visca'nın saç çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza yayı üzerindeki Cenk Tosun'a pasını attı. Cenk de sağdan bindiren Quaresma'nın önüne topu bıraktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma uygun pozisyonda sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Volkan Babacan'a çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kornere gitti.
41. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, arka direğe hareketlenen Cenk Tosun'a doğru ortasını yaptı, bu oyuncunun kafa vuruşununda meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Volkan Babacan kontrol etti.
45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Mossoro orta sahada aldığı topla rakip kaleye doğru ilerledi. Brezilyalı oyuncu ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Fabricio üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.