Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem ErsoyFenerbahçe: Fabiano (Dk. 69 Ertuğrul Taşkıran), Şener Özbayraklı (Dk. 46 Ozan Tufan), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Lens, Chahechouhe (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Fabiano (Dk. 69 Ertuğrul Taşkıran), Şener Özbayraklı (Dk. 46 Ozan Tufan), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Lens, Chahechouhe (Dk. 68 Emenike), Sow
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Igiebor (Dk. 61 Recep Niyaz), Petrucci, Süleyman Koç (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 77 Özgür Çek), Kweuke
Goller: Dk. 3 ve 90+2 Sow (Fenerbahçe), Dk. 14 Oğuz Han Aynaoğlu (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Saadane (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 90+1 Mehmet Topal (Fenerbahçe), Dk. 86 Yakoubi (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un attığı golle 2-1 yendi.
55. dakikada Süleyman Koç'un ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Fabiano, sağına uzanarak topu direk dibinden kurtardı.
58. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere çeldi.
66. dakikada Dhurgham İsmail'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kweuke, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kweuke'nin şutunu kurtaran kaleci Fabiano mutlak bir golü engelledi.
83. dakikada Emenike'nin ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutu kaleci Gökhan tokatladı. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner sonucu Skrtel'in penaltı noktasının sağından çektiği şutu kaleci Gökhan kornere tokatladı.
88. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Özgür Çek'in pasında Recep Niyaz'ın ceza sahasına girmeden şutunda top az farkla auta gitti.
90+2. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. de Souza'nın ceza sahasına doldurduğu topu Emenike kafayla Sow'un önüne indirdi. Sow, altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1
Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-1 kazandı.