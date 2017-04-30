Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem ErsoyFenerbahçe: Fabiano, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Lens, Chahechouhe, SowÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın,...
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Fabiano, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Lens, Chahechouhe, Sow
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Igiebor, Petrucci, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Kweuke
Goller: Dk. 3 Sow (Fenerbahçe), Dk. 14 Oğuz Han Aynaoğlu (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
3. dakikada Fenerbahçe ilk atağında golle buluştu. Chahechouhe'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan yaptığı ortada Sow, altıpasın önünde topu kafayla filelere gönderdi: 1-0
14. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı top altıpasın içinde Şener Özbayraklı'da kaldı. Şener topu ayağından açınca araya giren Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağa dokunarak ağlara yolladı: 1-1
33. dakikada seri çalımlarla ceza yayının üzerine kadar gelen Alper Potuk'un şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu sağına uzanarak kontrol etti.
41. dakikada Çaykur Rizespor savunma arkasına atılan topta kaleci Gökhan ceza sahası dışına çıkarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kaleci Gökhan topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak Sow'un önünde kaldı. Ceza sahası içinden topu filelere yollamak isteyen Sow'un vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitmeden Yakoubi, altıpasın üzerinde uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.