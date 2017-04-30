Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem HanoğluKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Bozhikov (Dk. 63 Veigneau), Abdullah Durak (Dk. 68 Sadiku), Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan Şahin, Guanca (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Bozhikov (Dk. 63 Veigneau), Abdullah Durak (Dk. 68 Sadiku), Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan Şahin, Guanca (Dk. 55 Batuhan Altıntaş)
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Custodio, Soner Aydoğdu, Vaz Te (Dk. 81 Muğdat Çelik), Olcan Adın, Özer Hurmacı (Dk. 76 Aykut Çeviker), Cikalleshi (Dk. 87 Bokila)
Goller: Dk. 46 Vaz Te, Dk. 65 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 51 Cikalleshi, Dk. 75 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
46. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Cikalleshi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde toplu buluşan Vaz Te'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
51. dakikada Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan penaltı noktasına kullandığı serbest vuruşta, Akhisar Belediyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, direk dibinden kornere gitti.
53. dakikada kale sahası sol çaprazında toplu buluşan Eduok'un geriye çıkardığı topun gelişine Pavelka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin yanından auta çıktı.
58. dakikada Vaz Te'nin kendi yarı sahasından rakip savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içerisine girdikten sonra yaptığı yerden vuruşta, kaleci Ramazan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
59. dakikada Abdullah Durak'ın kaptırdığı topla hızla hareketlenen Vaz Te, ceza yayı üzerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı savunma arkasına koşu yapan Özer Hurmacı'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Özer'in vuruşunda kaleci Ramazan topun hakimiyetini sağladı.
65. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olcan Adın'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
77. dakikada Sadiku'nun ara pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Eduok'un sert şutunda savunmadan seken topu kaleci Lukac son anda kornere gönderdi.
79. dakikada Olcan Adın'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.
88. dakikada Eduok'un uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.