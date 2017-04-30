Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem HanoğluKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Bozhikov, Abdullah Durak, Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan Şahin, GuancaAkhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa,...
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Bozhikov, Abdullah Durak, Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan Şahin, Guanca
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Custodio, Soner Aydoğdu, Vaz Te, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Cikalleshi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
20. dakikada Castro'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lukac topu kontrol etti.
25. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Custodio'nun kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Öte yandan Kasımpaşa sahaya "Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.