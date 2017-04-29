Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Medical Park ArenaHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşçıoğluTrabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk.
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 42 Castillo), Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Rodallega
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut, Rantie
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
2. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinden N'Doye'un sert şutunda, kaleci Hopf topu üstten kornere çeldi.
9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
11. dakikada Khalili'nin soldan kullandığı korner atışında, arka direkte yalnız kalan Luccas Claro'nun yakın mesafeden yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Onur Recep Kıvrak'ın uzun pasında savunmanın arkasında sol çaprazında topla buluşarak kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
24. dakikada Onazi'nin uzun pasında, sağ çaprazda kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.
42. dakikada sakatlanan Okay Yokuşlu'nun yerine Castillo oyuna dahil oldu.
45+2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı korner atışında, iyi yükselen Rodallega'nın sert kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.