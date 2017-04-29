Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Hali·l Umut Meler, Mustafa Emre Eyi·soy, Cevdet Kömürcüoğlu



Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Mabiala, Levent Gülen, Erkan Kaş, Rotman, Sow (Dk. 78 Kubilay Sönmez), Lawal (Dk. 69 Nguemo), Varela (Dk 69 Mendes), Umut Bulut, Welliton



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz (Dk. 61 Cenk Ahmet), Emre Akbaba (Dk. 72 Plet), Candeias, Fernandes



Goller: Dk. 19 Mabiala, Dk. 62 ve 83 Welliton (Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 45 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 6 Sackey, Dk. 41 Fernandes, Dk. 64 Candeias (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 20 Erkan Kaş, Dk. 57 Rotman (Kayserispor)



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.



62. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Lawal'ın kendi yarı sahasının ilk metrelerinden gönderdiği ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Welliton, topu bir süre sürdükten sonra kaleci Haydar'ın solunda filelere gönderdi: 2-0



77. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası yayının önünde topla buluşan Nguemo'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



83. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Nguemo'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Welliton'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'ın solunda ağlarla buluştu: 3-0



Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.