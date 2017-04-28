Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Gaziantep Kalyon ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç SezertamGaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa, İlhan Parlak, Wallance Reis, Barış Yardımcı, Thiam, Fatau, Marcinho, Musa Nizam, GhilasKardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici,...
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa, İlhan Parlak, Wallance Reis, Barış Yardımcı, Thiam, Fatau, Marcinho, Musa Nizam, Ghilas
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec, Seleznov, Tanase, Bliznichenko
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maç öncesinde geçen günlerde hayatını kaybeden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Kardemir Karabüksporlu futbolcular, müsabaka öncesindeki seremoniye "Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.
9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.
30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.
44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.