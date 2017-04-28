Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Kalyon ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç SezertamGaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa, İlhan Parlak, Wallance Reis, Barış Yardımcı, Thiam, Fatau, Marcinho, Musa Nizam, GhilasKardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa, İlhan Parlak, Wallance Reis, Barış Yardımcı, Thiam, Fatau, Marcinho, Musa Nizam, Ghilas

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec, Seleznov, Tanase, Bliznichenko

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Maç öncesinde geçen günlerde hayatını kaybeden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Kardemir Karabüksporlu futbolcular, müsabaka öncesindeki seremoniye "Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.

30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.

44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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Dany Achille Nounkeu Tchounkeu, Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Ceyhun Gülselam, Barış Yardımcı, Özgür Yankaya, Gaziantepspor, İlhan Parlak
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