Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazar:

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan


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